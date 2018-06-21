Законопроект о "Брексите" направлен на подпись британской короне

Палата лордов приняла последнюю необходимую поправку.

Правительственный законопроект об условиях выхода Британии из ЕС прошел через парламент несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной парте. Об этом сообщает "Би-Би-Си".

Палата лордов в среду приняла поправку к законопроекту, поступившей ей Палаты общин. Это означает, что теперь законопроект отправляется на подпись королеве, после чего документ становится законом.

Таким образом, правительству удалось избежать поражения относительно своего законопроекта, поскольку часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС .

Голосование Палаты лордов знаменует завершение многомесячных дискуссий по закону, который формально завершит членство Британии в Евросоюзе .

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала принятие законопроекта "важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit. "Сегодняшние голоса показывают людям в Великобритании и в ЕС , что избранные представители в этой стране справляются со своей работой и обеспечивают волю британского народа. В течение следующих нескольких недель мы опубликуем более подробную информацию о наших предполагаемых будущих отношениях с ЕС в "Белой книге" и вернем торговые и таможенные счета в Палату общин. Но сегодня был важный шаг в деле продвижения людей Брексита, Брексит, который дает Британии светлое будущее, Британия контролирует свои деньги, законы и границы", заявила Тереза Мэй.