Луценко увидел недостатки в решении Кабмина по борьбе с контрабандой

Генпрокурор предложил ставить "коня перед телегой" и менять законодательство.

Луценко увидел недостатки в решении Кабмина по борьбе с контрабандой
Фото: antikor.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко раскритиковал постановление Кабинета министров о расширении полномочий полицейских по контролю над таможенниками.

Об этом он сказал на селекторном совещании по вопросам ситуации на границе и прекращении контрабандных схем.

"Я внимательно изучил постановление Кабмина и могу сказать, что, к сожалению, оно недостаточно для преодоления этой проблемы. В первую очередь, решение о введении сотрудников полиции на территорию таможенных постов, конечно, законно, но согласно действующему закону о Таможенном кодексе эти люди на территории таможенного поста не могут делать ни-че-го. Им это запрещает 332 статья Таможенного кодекса Украины", - сказал Луценко.

По мнению генерального прокурора, проверки будут иметь результат только после изменения законодательства. Он считает необходимым вернуть уголовную ответственность за контрабанду, в первую очередь - подакцизных товаров. Во-вторых, он предлагает наделить правоохранителей правом совершать действия на территории таможенных постов.

Также он считает необходимым создавать общие посты правоохранительных органов на выезде с таможен.

"В прошлом году одна служба ходила туда - СБУ, теперь другая служба будет иметь эту монополию - МВД. С моей точки зрения - и то, и то неприемлемо. Проверять работу должностных лиц ГФС, а также правильность таможенного оформления нужно коллегиально. Это единственное условие, что не будет коррупционных рисков", - заявил Луценко.

"Мировой опыт свидетельствует, что кавалерийскими наскоками контрабанду преодолеть невозможно. Это подтвердила и практика наших "черных сотен", которая была эффективной только на первых началах своей деятельности. Создание новых - черных, серых, голубых, зеленых - сотен приведет к тому же результату", - сказал он.

По мнению Луценко, в борьбе с контрабандой необходимо ставить "коня перед телегой" и немедленно принимать законопроект о привлечении контрабандистов к ответственности.

"Без этого мы будем выявлять контейнеры с любой контрабандой, кроме оружия, наркотиков и антиквариата, за которую не предусмотрена уголовная ответственность. Не могут силовики никого притянуть к ответственности", - сказал он.


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