Суд планировал заслушать Азарова, Клюева, Захарченко и других экс-чиновников.

Оболонский районный суд Киева перенес на 22 июня рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, в связи с отсутствием свидетелей защиты.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

"Не явились свидетели Азаров Николай Янович, Клюев Андрей Петрович, Захарченко Виталий Юрьевич, Якименко Александр Григорьевич, Лебедев Павел Валентинович, Кобзарь Константин Николаевич, Бернадский Сергей Владимирович и Ярощук Аркадий Николаевич", - перечислил он.

Информации об уважительности неявки свидетелей защита Януковича суду не предоставила.

"Учитывая, что на данный момент вы в очередной раз не обеспечили свидетелей защиты, перерыв на завтра, на 10 часов", - сказал он. Девятко подчеркнул, что суд не намерен увеличивать количество свидетелей защиты, которых планируется допросить, и что дебаты пройдут 30 июля.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил суду, что Азаров хочет дать показания, но пока что с ним ведутся переговоры о конкретной дате, Бернадский даст показания в пятницу, 22 июня, а Кобзарь - на одном из последующих заседаний.

Напомним, Оболонский районный суд Киева намерен завершить рассмотрение дела бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, в конце июля.

Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 г., пребывая на территории РФ , он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Бывший президент обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).

Януковича судят заочно в связи с тем, что он скрывается от правосудия на территории РоSSии.