Задержанный боевик "ЛНР" рассказал о роSSийских военных на Донбассе

Они оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения, а также выполняют функции "наблюдателей" за боевиками.

Задержанный боевик "ЛНР" рассказал о роSSийских военных на Донбассе
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности задержали бывшего боевика "ЛНР", который дал показания, подтверждающие присутствие роSSийских военнослужащих на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин в апреле 2017 присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. В составе формирований боевиков он принимал участие в боях вблизи линии разграничения.

В июне 2018 года мужчина решил покинуть ряды ОПГ из-за давления со стороны террористов, и вернулся в Харьковскую область, где и был задержан.

В ходе допроса СБУ он рассказал об участии роSSийских военнослужащих в вооруженном конфликте на Донбассе. По его словам, роSSийские войска размещены в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку боевикам из тяжелого вооружения. Кроме того, роSSийские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений террористов.

Мужчина рассказал, что основным его мотивом, а также большинства сепаратистов, для вступления в ряды боевиков была материальная выгода. Но, по его словам, террористические подразделения укомплектованы только на 50%, их главарями являются лица с уголовным прошлым, а материальные ресурсы и боеприпасы просто разворовываются.

Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса.

"СБУ продолжает документирования преступлений роSSийских военных на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее военные задержали офицера ВСУ, который перешел на сторону "ЛНР".


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