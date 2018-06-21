Задержанный боевик "ЛНР" рассказал о роSSийских военных на Донбассе
Они оказывают огневую поддержку из тяжелого вооружения, а также выполняют функции "наблюдателей" за боевиками.
Сотрудники Службы безопасности задержали бывшего боевика "ЛНР", который дал показания, подтверждающие присутствие роSSийских военнослужащих на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что харьковчанин в апреле 2017 присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он проходил "службу" в одном из террористических батальонов на территории оккупированного Алчевска в должности механика-водителя БМП. В составе формирований боевиков он принимал участие в боях вблизи линии разграничения.
В июне 2018 года мужчина решил покинуть ряды ОПГ из-за давления со стороны террористов, и вернулся в Харьковскую область, где и был задержан.
В ходе допроса СБУ он рассказал об участии роSSийских военнослужащих в вооруженном конфликте на Донбассе. По его словам, роSSийские войска размещены в так называемом "втором эшелоне" от линии соприкосновения и оказывают огневую поддержку боевикам из тяжелого вооружения. Кроме того, роSSийские офицеры выполняют функции "наблюдателей" за деятельностью вооруженных подразделений террористов.
Мужчина рассказал, что основным его мотивом, а также большинства сепаратистов, для вступления в ряды боевиков была материальная выгода. Но, по его словам, террористические подразделения укомплектованы только на 50%, их главарями являются лица с уголовным прошлым, а материальные ресурсы и боеприпасы просто разворовываются.
Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса.
"СБУ продолжает документирования преступлений роSSийских военных на Донбассе, в Сирии и других странах для передачи материалов в украинские и международные судебные инстанции", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее военные задержали офицера ВСУ, который перешел на сторону "ЛНР".
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