В кулуарах Киевсовета активисты подрались с охраной

Протестующие требуют создать музей на месте найденных артефактов на Почтовой площади.

В кулуарах Киевсовета активисты подрались с охраной
Фото: Скриншот видео

В кулуарах здания Киевского городского совета произошла потасовка между активистами и охраной.

Об этом сообщают "Українські новини".

На сегодняшнем заседании депутаты должны были рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов.

Отмечается, что с 9:30 в Киевсовет начали прибывать активисты, которые требуют разорвать договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов. К зданию прибыли около 150 человек, некоторые их них пытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже, где и произошла потасовка.

В ходе драки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу.

Заседание Киевсовета по состоянию на 11:20 не начиналось.

Напомним, в 2013 году на Почтовой площади началась подготовка к строительству торгового центра. Затем, согласно украинскому законодательству, на данной территории были проведены раскопки, в ходе которых археологи обнаружили под площадью уникальные артефакты времен Киевской Руси - княжеские печати, монеты, перстни, деревянные сваи, шары и подвески. При этом строительство ТЦ так и не остановилось.

В ноябре 2017 года комитет Рады рекомендовал приостановить строительство. В декабре комиссия Киевсовета по вопросам собственности единогласно поддержала решение о создании музея. Отмечалось, что для того, чтобы создать музей, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ, а затем - принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность.

Однако, в июне 2018 года стало известно, что создание музея под угрозой, т.к. Киевсовет отказался разорвать договор о строительстве ТРЦ.


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