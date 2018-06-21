Рада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности

20 июня спикер трижды ставил на законопроект на голосование, но для его принятия не хватило голосов.

?Рада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности
Леонид Емец
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада вернётся к включению в повестку закона о создании Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности.

Об этом в комментарии LB.ua заявил замглавы Комитета по вопросам правосудия и нардеп "Народного фронта" Леонид Емец.

"Надеюсь, что сегодня после голосования за закон о нацбезопасности, вновь на голосование о включении в повестку дня будет поставлен законопроект о создании Антикоррупционного суда. Вчера наш комитет рассмотрел этот законопроект и уже рекомендовал его принять в целом", - сказал он.

Нардеп напомнил, что 20 июня спикер трижды ставил на голосование о включении в повестку дня сессии законопроекта №8497, однако голосов не хватило для принятия позитивного решения. В частности, из-за того, что не проголосовали половина членов БПП, большинство Радикальной партии Олега Ляшко, депутатских групп "Воля народа" и "Возрождение", а также внефракционных.

"Но дальше затягивать процесс запуска Антикоррупционного суда, на мой взгляд, это не в интересах самого президента", - добавил Емец.

В то же время, как отмечают депутаты БПП в кулуарах парламента, не факт, что и на этот раз хватит голосов за включение законопроекта в повестку. По их словам, это "подвесит" создание Антикоррупционного суда на неопределенное время.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу 14 июня.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
Сумской горсовет решил поднимать черно-красный флаг ОУН наряду с государственнымСумской горсовет решил поднимать черно-красный флаг ОУН наряду с государственным
Рада создала Антикоррупционный судРада создала Антикоррупционный суд
Заседание суда над Януковичем отложили на пятницу из-за неявки свидетелей защитыЗаседание суда над Януковичем отложили на пятницу из-за неявки свидетелей защиты
Общественный совет добропорядочности отстранили от отбора судей для Антикоррупционного суда
Нардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парадаНардеп Унгурян потребовал расследовать трату бюджетных средств на проведение гей-парада
Жебривский прокомментировал нарушение закона при назначении его в НАБУЖебривский прокомментировал нарушение закона при назначении его в НАБУ
Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - ЦПКЖебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - ЦПК
МВФ приветствовал создание Антикоррупционного судаМВФ приветствовал создание Антикоррупционного суда
Пашинский: законопроект о нацбезопасности согласован с ЕС и СШАПашинский: законопроект о нацбезопасности согласован с ЕС и США
Рада попробует включить закон о создании ВАКС в повестку дня 21 июняРада попробует включить закон о создании ВАКС в повестку дня 21 июня
Последние новости
Подгружаем последние новости