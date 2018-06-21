?Рада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности

20 июня спикер трижды ставил на законопроект на голосование, но для его принятия не хватило голосов.

Верховная Рада вернётся к включению в повестку закона о создании Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности.

Об этом в комментарии LB.ua заявил замглавы Комитета по вопросам правосудия и нардеп "Народного фронта" Леонид Емец.

"Надеюсь, что сегодня после голосования за закон о нацбезопасности, вновь на голосование о включении в повестку дня будет поставлен законопроект о создании Антикоррупционного суда. Вчера наш комитет рассмотрел этот законопроект и уже рекомендовал его принять в целом", - сказал он.

Нардеп напомнил, что 20 июня спикер трижды ставил на голосование о включении в повестку дня сессии законопроекта №8497, однако голосов не хватило для принятия позитивного решения. В частности, из-за того, что не проголосовали половина членов БПП, большинство Радикальной партии Олега Ляшко, депутатских групп "Воля народа" и "Возрождение", а также внефракционных.

"Но дальше затягивать процесс запуска Антикоррупционного суда, на мой взгляд, это не в интересах самого президента", - добавил Емец.

В то же время, как отмечают депутаты БПП в кулуарах парламента, не факт, что и на этот раз хватит голосов за включение законопроекта в повестку. По их словам, это "подвесит" создание Антикоррупционного суда на неопределенное время.

Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу 14 июня.