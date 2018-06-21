Трамп на саммите G7 бросил в сторону Меркель конфеты со словами "И не говори, что я никогда тебе ничего не даю"

Об этом заявил американский политолог, глава Eurasia Group Иэн Бреммер.

Американский политолог, глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер утверждает, что президент США Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" бросил в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель две конфеты со словами "И не говори, что я никогда тебе ничего не даю".

Об этом странном инциденте он рассказал в эфире CBS, пишет издание The Hill, описывая ставшую вирусной фотографию с саммита.

Фото: EPAUPG

Бреммер утверждает, что это произошло, когда лидеры стран G7 собрались для подписания совместного документа по итогам саммита.

WATCH: @IanBremmer describes exchange between Chancellor Merkel and Pres. Trump at #G7 summit: "He stood up, he put his hand in his pocket... and he took two Starbursts candies out, threw them on the table and said to Merkel, 'Here, Angela. Don't say I never give you anything.'" pic.twitter.com/LfTWerxsNK

— CBS This Morning (@CBSThisMorning) June 20, 2018

Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пытались надавить на Трампа, чтобы он подписал совместное коммюнике. Сам Трамп, как рассказал Бреммер, очевидно, испытывал неудовольствие из-за того, что лидеры G7 объединились против него.

"Трамп сидел там, скрестив руки на груди, очевидно недовольный фактом, что все они объединились против него. В конце концов он согласился и сказал: окей, я подпишу. И в этот момент он поднялся, засунул руку в карман своего пиджака, достал две конфетки Starburst, бросил их на стол и сказал: вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю", - рассказал Бреммер.

Напомним, что Трамп перед саммитом G7 выступил за возвращение к формату "Большой восьмерки" с участием РоSSии. Главу Белого дома поддержал итальянский премьер Джозеппе Конте.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годы. После присоединения РоSSии объединение получило название Группа восьми G8.


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