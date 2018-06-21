Кабмин ликвидировал "черную сотню" на таможне

Ее меняют на сотрудников полиции.

Кабинет министров Украины отменил свое постановление №371 от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне, так называемой "черной сотни".

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 июня, пишет "Интерфакс-Украина".

Создание подразделения для контроля работы таможни Гройсман анонсировал в мае 2016 года. Этот орган премьер окрестил "черной сотней". Тогдашний глава ГФС Роман Насиров уточнял, что речь идет о 20 мобильных группах из числа налоговиков, пограничников и полицейских, которые должны были работать прежде всего по западной границе, а также в Черниговской и Житомирской областях.

Старт работе "черной сотни" был дан в начале июня 2016 года.

В июне 2018 года Кабмин решил перезапустить борьбу с контрабандой на таможне.

20 июня правительство приняло постановление, согласно которому рамках эксперимента расширяются полномочия полицейских по контролю над таможенниками.

"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", – указано в документе.

Согласно ему, полицейские и служебные лица Министерства внутренних дел также получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели ГФС должна определить порядок предоставления полицейским и служебным лицам МВД доступа к системе "Инспектор-2006".

Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.