Кабмин ликвидировал "черную сотню" на таможне
Ее меняют на сотрудников полиции.
Кабинет министров Украины отменил свое постановление №371 от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне, так называемой "черной сотни".
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 июня, пишет "Интерфакс-Украина".
Создание подразделения для контроля работы таможни Гройсман анонсировал в мае 2016 года. Этот орган премьер окрестил "черной сотней". Тогдашний глава ГФС Роман Насиров уточнял, что речь идет о 20 мобильных группах из числа налоговиков, пограничников и полицейских, которые должны были работать прежде всего по западной границе, а также в Черниговской и Житомирской областях.
Старт работе "черной сотни" был дан в начале июня 2016 года.
В июне 2018 года Кабмин решил перезапустить борьбу с контрабандой на таможне.
20 июня правительство приняло постановление, согласно которому рамках эксперимента расширяются полномочия полицейских по контролю над таможенниками.
"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", – указано в документе.
Согласно ему, полицейские и служебные лица Министерства внутренних дел также получили право доступа к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели ГФС должна определить порядок предоставления полицейским и служебным лицам МВД доступа к системе "Инспектор-2006".
Постановлением срок эксперимента установлен до конца текущего года.
Согласно документу, Кабмин также обязал МВД и ГФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.
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