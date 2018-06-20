Экс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяца

Фарух Камалов подозревается в госизмене.

Днепровский районный суд Киева взял под стражу на два месяца экс-"заместителя министра" спорта Крыма Фаруха Камалова.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Крымский "чиновник" взят под стражу на 2 месяца. Днепровским райсудом Киева проведено подготовительное заседание по обвинению так называемого "экс-заместителя министра спорта Республики Крым" за совершение госизмены", - написала Сарган в Twitter .

Следующий судебное разбирательство назначено на 2 июля.

Фарух Камалов был задержан 2 февраля 2018 года сотрудниками СБУ на админгранице с полуостровом в связи с открытым против него уголовным делом о государственной измене. Он ехал в Херсон за биометрическим паспортом.

Бывший украинский чиновник с апреля 2015-го по май 2016 года занимал должность заместителя так называемого "министра спорта Республики Крым". После увольнения с должности он продолжил антиукраинскую деятельность в составе рабочей группы по созданию Госпрограммы оккупационной власти "Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан РФ в Республике Крым".

В последнее время перед задержанием занимал должность секретаря регионального отделения роSSийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флота РоSSии".

Следствие подтвердило, что Камалов осуществлял реализацию государственной политики страны-агрессора в области спорта, способствовал популяризации вооруженных сил РоSSийской Федерации на временно оккупированной территории Украины, пророSSийского патриотического воспитания, осуществлял мероприятия по проведению допризывной подготовки молодежи перед военной службой в РоSSийской Федерации.

Вина подозреваемого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями проведенных судебно-портретной и фоноскопической экспертиз.

29 мая Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей Камалова.