МИД Украины с пониманием отнесся к выходу США из Совета ООН по правам человека

Совет ООН сейчас находится в кризисе.

Украина с пониманием отнеслась к решению Соединенных Штатов выйти из Совета ООН по правам человека.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в отношении Совета ООН по правам человека, обнародованном пресс-центром МИД .

"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью", - говорится в документе.

Отмечается, что Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе", - подчеркивают в МИД .

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека. В Министерстве сообщили, что в Совете ООН фактически "устранили правозащитную тематику" с площадки диалога в Нью-Йорке.