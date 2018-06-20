МИД Украины с пониманием отнесся к выходу США из Совета ООН по правам человека
Совет ООН сейчас находится в кризисе.
Украина с пониманием отнеслась к решению Соединенных Штатов выйти из Совета ООН по правам человека.
Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в отношении Совета ООН по правам человека, обнародованном пресс-центром МИД.
"Мы понимаем позицию Соединенных Штатов Америки и их беспокойство относительно эффективности работы СПЧ. Решение США относительно досрочного прекращения членства в Совете не стало неожиданностью", - говорится в документе.
Отмечается, что Украина участвовала в создании Совета ООН по правам человека в 2006 году и изначально была членом этого органа. В 2018 году Украина снова получила членство в Совете ООН по правам человека.
"К сожалению, вынуждены констатировать, что сегодня Совет ООН по правам человека находится в сложной ситуации, если не сказать в кризисе", - подчеркивают в МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили о негативных тенденциях в работе ООН на направлении защиты прав человека. В Министерстве сообщили, что в Совете ООН фактически "устранили правозащитную тематику" с площадки диалога в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обеспокоен заявлением США о выходе из совета ООН по правам человека.
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