Горняки прекратили забастовку возле ВРУ

шахтеры

Акция шахтеров под зданием ВРУ временно прекращена,. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец. 

По его словам, шахтерам «Селидовугля» государство выплатит в ближайшие сроки 5 миллионов, передает Час Пик.

Волынец считает, что это не последняя подобная акция горняков, потому что он не увидел перспектив в кардинальном решении вопроса.

«Бюджетный комитет не выносил на рассмотрение проект закона в поддержку угольной промышленности. Следующая неделя не сессионная и только через две недели, возможно, они будут рассматривать. Минфин дал негативный отзыв в отношении этого законопроекта – это главная причина, почему его сегодня не рассматривали. Вместо 15 миллионов гривен, которые сегодня министр угля пообещал дать, «Селидовуглю» отправили только 5 миллионов. Шахтеры – в дороге, они только под утро узнают об этом», - рассказал Волынец.


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