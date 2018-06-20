Штепа подала в суд на Ирину Геращенко

Экс-мэр Словянска будет судиться о защите чести и достоинства.

Штепа подала в суд на Ирину Геращенко
Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Бывший мэр Славянска Неля Штепа подала иск в суд в отношении первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко о защите чести и достоинства.

Об этом Геращенко сообщила в Facebook.

"Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже по делу "чести и достоинства"", - написала вице-спикер в соцсети.

Ирина Геращенко подчеркнула, что таким образом Штепа пытается затянуть рассмотрение дела.

"Рассматриваю эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы", - отметила Геращенко.

Также вице-спикер опубликовала фотографию судебной повестки, из которой следует, что Ирину Геращенко должна явиться в Печерский районный суд Киева 9 июля.

Как сообщалось, 1 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы об отводе 3 из 4 членов судейской коллегии.

5 июня в Харькове был определен новый состав суда для рассмотрения дела.

Ранее судья по делу Штепы Елена Саркисян об угрозах в ее адрес.

Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.


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