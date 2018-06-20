В Сумах за взятку задержали замглавы облуправления Фискальной службы

Его подозревают в получении 60 тыс. грн взятки.

Генеральная прокуратура вместе с полицией, СБУ и управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы задержала заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке, опубликовав фотографии крупной суммы денег, разложенной для подсчета следователями.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила подробности случившегося.

По версии следствия, задержанный налоговик по предварительному сговору с еще одним сотрудником облуправления ГФС, используя свое служебное положение, получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн грн до 25 тыс. грн.

Сразу после получения взятки обоих чиновников задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.