В Сумах за взятку задержали замглавы облуправления Фискальной службы

Его подозревают в получении 60 тыс. грн взятки.

Генеральная прокуратура вместе с полицией, СБУ и управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы задержала заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке, опубликовав фотографии крупной суммы денег, разложенной для подсчета следователями.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила подробности случившегося.

По версии следствия, задержанный налоговик по предварительному сговору с еще одним сотрудником облуправления ГФС, используя свое служебное положение, получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн грн до 25 тыс. грн.

Сразу после получения взятки обоих чиновников задержали.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Возле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маскеВозле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маске
Экс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегахЭкс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегах
В Москве задержали актеров "Teaтра.doc" за раздачу листовок в поддержку Сенцова
В Кыргызстане задержали экс-премьера по подозрению в коррупцииВ Кыргызстане задержали экс-премьера по подозрению в коррупции
Подполковника ВСУ задержали за вымогательство взяткиПодполковника ВСУ задержали за вымогательство взятки
На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"На КПВВ "Новотроицкое" задержали украинца с георгиевской лентой и прессой "ДНР"
Рожкова назначена на должность первого замглавы НБУ (обновлено)Рожкова назначена на должность первого замглавы НБУ (обновлено)
Смолий предложил Рожкову на должность первого замглавы НБУСмолий предложил Рожкову на должность первого замглавы НБУ
Замглавы АП Филатов: Ко мне НАБУ не обращалосьЗамглавы АП Филатов: Ко мне НАБУ не обращалось
В Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храмеВ Славянске задержали боевика, который 4 года прятался в храме
Последние новости
Подгружаем последние новости