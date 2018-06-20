В Сумах за взятку задержали замглавы облуправления Фискальной службы
Его подозревают в получении 60 тыс. грн взятки.
Генеральная прокуратура вместе с полицией, СБУ и управлением внутренней безопасности Государственной фискальной службы задержала заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке, опубликовав фотографии крупной суммы денег, разложенной для подсчета следователями.
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила подробности случившегося.
По версии следствия, задержанный налоговик по предварительному сговору с еще одним сотрудником облуправления ГФС, используя свое служебное положение, получил от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 60 тыс. грн за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн грн до 25 тыс. грн.
Сразу после получения взятки обоих чиновников задержали.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Политика
20.06.2018 17:29