Глава участковой комиссии на референдуме "ДНР" получил пять лет условно

Мужчина лично передавал протокол голосования боевикам.

Глава участковой комиссии на референдуме "ДНР" получил пять лет условно
Фото: ?@novostidnua

Краснолиманский горсуд Донецкой области приговорил 56-летнего жителя села Шандриголово к пяти годам лишения свободой с испытательным сроком 1 год за сепаратизм (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса).

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

В марте 2014 года этот мужчина возглавлял участковую избирательную комиссию на референдуме "ДНР" о самостоятельности региона.

Он занимался формированием списка избирателей, выдавал бюллетени, подписал протокол с результатами незаконного голосования и вместе с бюллетенями передал вооруженным боевикам.

Напомним, "ДНР" утверждала, что 89% участников референдума проголосовали за государственную самостоятельность региона. Результаты референдума не были признаны мировым сообществом.


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