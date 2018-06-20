Глава участковой комиссии на референдуме "ДНР" получил пять лет условно
Мужчина лично передавал протокол голосования боевикам.
Краснолиманский горсуд Донецкой области приговорил 56-летнего жителя села Шандриголово к пяти годам лишения свободой с испытательным сроком 1 год за сепаратизм (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса).
Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.
В марте 2014 года этот мужчина возглавлял участковую избирательную комиссию на референдуме "ДНР" о самостоятельности региона.
Он занимался формированием списка избирателей, выдавал бюллетени, подписал протокол с результатами незаконного голосования и вместе с бюллетенями передал вооруженным боевикам.
Напомним, "ДНР" утверждала, что 89% участников референдума проголосовали за государственную самостоятельность региона. Результаты референдума не были признаны мировым сообществом.
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20.06.2018 15:15