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Глава участковой комиссии на референдуме "ДНР" получил пять лет условно Мужчина лично передавал протокол голосования боевикам. Фото: ?@novostidnua Краснолиманский горсуд Донецкой области приговорил 56-летнего жителя села Шандриголово к пяти годам лишения свободой с испытательным сроком 1 год за сепаратизм (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса). Об этом сообщила прокуратура Донецкой области. В марте 2014 года этот мужчина возглавлял участковую избирательную комиссию на референдуме "ДНР" о самостоятельности региона. Он занимался формированием списка избирателей, выдавал бюллетени, подписал протокол с результатами незаконного голосования и вместе с бюллетенями передал вооруженным боевикам. Напомним, "ДНР" утверждала, что 89% участников референдума проголосовали за государственную самостоятельность региона. Результаты референдума не были признаны мировым сообществом.

LB.ua

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