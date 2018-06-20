Суд отложил дело главного ревизора на осень

Судьи начали уходить в отпуска.

Суд отложил дело главного ревизора на осень
Фото: Владислав Мусиенко

Соломенский районный суд Киева отложил рассмотрение обвинительного акта в деле главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой на сентября в связи с сезоном отпусков.

Об этом пишет профильное издание "Судебный репортер".

Сегодняшнее заседание не состоялось в связи с отпуском одной из судей.

Следующее назначено на 4 сентября.

Напомним, что по версии следствия, Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Кроме того, в НАБУ считают, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Гаврилова обвиняется по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса.

Несмотря на уголовное дело, Гаривлова остается на должности.


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