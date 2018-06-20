Пограничниками были обнаружены два роSSийских актера, которые незаконно пересекли границу Украины

За прошедшие сутки сотрудники пограничного ведомства обнаружили двух роSSийских актеров, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ТОТ АР Крым.

В столичном аэропорту «Жуляны» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска « Киев » во время оформления пассажиров рейса «Минск-Киев» обнаружили гражданина РоSSийской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях. Как выяснилось, роSSийский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и за КПВВ посещал ТОТ АР Крым.

Кроме того, в пункте пропуска «Староказачье» правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданин РФ , каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.