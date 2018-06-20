Пограничниками были обнаружены два роSSийских актера, которые незаконно пересекли границу Украины

граница

За прошедшие сутки сотрудники пограничного ведомства обнаружили двух роSSийских актеров, которые незаконно пересекли государственную границу Украины в закрытых пунктах пропуска на ТОТ АР Крым.

В столичном аэропорту «Жуляны» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска «Киев» во время оформления пассажиров рейса «Минск-Киев» обнаружили гражданина РоSSийской Федерации, в отношении которого была информация о возможном нарушении законодательства Украины в части, касающейся пересечения государственной границы Украины через недействующие пункты пропуска и пребывания на временно оккупированных территориях. Как выяснилось, роSSийский актер Борис Каморзин в 2015 году с целью съемок фильма без соответствующего разрешения и за КПВВ посещал ТОТ АР Крым.

Кроме того, в пункте пропуска «Староказачье» правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданин РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

Сейчас гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство Украины повторно просит Мосгорсуд разрешить встречу с СущенкоПосольство Украины повторно просит Мосгорсуд разрешить встречу с Сущенко
Турчинов: Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности для УкраиныТурчинов: Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности для Украины
Британия смягчила визовые требования для сербских студентов, для Украины – без измененийБритания смягчила визовые требования для сербских студентов, для Украины – без изменений
Два митрополита Вселенского патриархата прибыли в Грузию обсудить украинский вопросДва митрополита Вселенского патриархата прибыли в Грузию обсудить украинский вопрос
Минюст Украины хочет запретить и ликвидировать еще одну партиюМинюст Украины хочет запретить и ликвидировать еще одну партию
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
Сытник: некоторые фигуранты дел НАБУ праздновали победу, увидев текст закона об Антикоррупционном судеСытник: некоторые фигуранты дел НАБУ праздновали победу, увидев текст закона об Антикоррупционном суде
НАБУ расследует незаконное обогащение замглавы АП ФилатоваНАБУ расследует незаконное обогащение замглавы АП Филатова
Волкер: На востоке Украины идет война в горячей фазеВолкер: На востоке Украины идет война в горячей фазе
Последние новости
Подгружаем последние новости