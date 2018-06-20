"Відродження" призывает МВД наказать виновных в столкновениях возле Харьковского горсовета

20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом сессии произошли столкновения.

В партии "Відродження" считают действия молодых людей, которые сегодня, 20 июня, пытались сорвать сессию Харьковского горсовета, провокацией, направленной на срыв стабильной работы Харьковского городского совета. "Відродження" призывает МВД можно быстрее расследовать этот инцидент, оперативно найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как известно, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом сессии произошли столкновения. Неизвестные распылили газ, зажгли дымовые шашки и пытались прорваться в мэрию. Также молодые люди применили файеры. По словам харьковского городского головы Геннадия Кернеса, погром, который сегодня организовали так называемые "активисты", он расценивает не иначе как провокацию, поддержанную полицией.

"В здание Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они разбили стекло, устроили погром и драку, во время которой распылили в коридорах мэрии газ, а затем подожгли дымовые шашки. Многим работникам горсовета, которые надышались дыма, понадобилась медицинская помощь. Одного из моих заместителей бросили в мусорный бак. Полиция за всем этим наблюдала словно со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что "активисты" ворвались в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача", – комментирует инцидент Геннадий Кернес.

Мэр Харькова сделал заявление о том, что расценивает "эти антиконституционные действия, а точнее, бездействие силовиков, – как молчаливую поддержку обнаглевших от безнаказанности людей, которые почему-то называют себя активистами". По его словам, городской совет всеми способами, предусмотренными украинским законодательством, обжаловать преступное бездействие сотрудников харьковского СБУ , прокуратуры и полиции.

"Мы не оставим это событие без последствий. Я обращусь к депутатам парламента, лидерам фракций с предложением заслушать в Верховной Раде объяснения руководителя Службы безопасности Украины о действиях его харьковского подчиненного, который организовал погром в здании Харьковского городского совета. Я благодарен депутатам Харьковского городского совета, которые в заполненной газом сессионном зале проявили принципиальность и продолжили работать", – сказал Геннадий Кернес.