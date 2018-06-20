Денисова отозвала из КС представление предыдущего омбудсмена о сборе полицией ДНК подозреваемых

Конституционный суд должен был приступить к делу уже завтра.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отозвала из Конституционного суда представление своей предшественницы Валерии Лутковской, которое касается защиты одной из статей закона о Национальной полиции.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Лутковская просила проверить на соответствие Конституции положения ч.2 ст.26 закона "О Национальной полиции". Она разрешает полиции собирать и хранить мультимедийную информацию (фото, видео, звук) и биометрические данные (отпечатки пальцев, образцы ДНР) при наполнении банков данных лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений.

При этом законодатели не дифференцировали случаи необходимости сбора образцов ДНК в зависимости от степени тяжести и характера правонарушения, не определено, при каких именно обстоятельствах могут отбираться у лица образцы ДНК, порядок отбора, период и порядок их хранения, порядок уничтожения и доступа к такой информации самого лица или его родственников.

Конституционный Суд Украины должен был начать рассмотрение дела в четверг, 21 июня.