В центре Киева неизвестные обворовали главу Офиса Совета Европы, - СМИ

Открыто уголовное производство по статье "кража".

В центре Киева неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве , передает "Интерфакс-Украина".

"В ресторане на ул.Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег. Обратился в полицию с заявлением. Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража)", сообщили в полиции.

Фамилию дипломата правоохранители не назвали, но согласно официальной информации, Офис Совета Европы в Украине в Киеве возглавляет Мортен Энберг.

Напомним, ранее неизвестные ограбили остановившегося на светофоре судью Высшего хозсуда.