В центре Киева неизвестные обворовали главу Офиса Совета Европы, - СМИ
Открыто уголовное производство по статье "кража".
В центре Киева неизвестные украли деньги у главы Офиса Совета Европы.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"В ресторане на ул.Городецкого вчера в час дня дипломат обнаружил отсутствие денег. Обратился в полицию с заявлением. Открыто уголовное производство по ст. 185 УК (кража)", сообщили в полиции.
Фамилию дипломата правоохранители не назвали, но согласно официальной информации, Офис Совета Европы в Украине в Киеве возглавляет Мортен Энберг.
Напомним, ранее неизвестные ограбили остановившегося на светофоре судью Высшего хозсуда.
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Политика
20.06.2018 14:09