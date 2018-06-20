Кабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду

Государство теряет от схем на таможне до 4 млрд долларов.

Кабмин предложит Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду
Фото: Владислав Мусиенко

Кабинет министров предложит Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства.

"Мы обратимся к депутатам, и думаю, что получим поддержку, относительно криминализации контрабанды", - заявил премьер.

Министр внутренних дел Арсен Аваков поддержал эту инициативу.

"При таком себе Януковиче у нас была декриминализирована контрабанда через государственную границу. Сейчас мы чуть ли не единственная страна в Европе, где контрабанда является декриминализированной. Этому нужно положить конец. Мы должны подать законопроект в Верховную Раду и предложить сделать контрабанду уголовным преступлением", - заявил он.

По его словам, из-за контрабанды Украина не получает около 70-100 млрд гривен ежегодно.

"Государственный бюджет Украины у нас 991 млрд гривен. План 2018 года от таможни - 343 млрд гривен. А мы тут рассчитываем, что у нас за счет контрабандных схем от 70 до 100 млрд гривен [теряется], то есть 4 млрд долларов. Напомню, что у нас идет битва за заимствования 1,9 млрд долларов от МВФ, и от этого зависит стабильность нашего государства. А 4 млрд плывут сбоку через танкеры", - заявил он.

Напомним, что Украина занимает последнее место среди стран Европы в Глобальном индексе нелегальной торговли.


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