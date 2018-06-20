Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова

Внутри здания неизвестные бросили дымовую шашку.

В среду, 20 июня, возле Харьковского горсовета бросили в мусорный бак заместителя вице-мэра города Андрея Руденко. Об этом сообщает с места событий корреспондент местного издания NewsRoom.

Молодые люди поймали чиновника с тыльной стороны мэрии - на улице Квитки-Основьяненко - когда он вышел из здания. В этот момент активисты, среди которых были представители "Национального корпуса", подкатили мусорный бак, взяли Руденко за руки и за ноги - и бросили внутрь.

После того, как заместитель Кернеса выбрался наружу, ему дали спокойно уйти.

Здание горсовета оцеплено полицией.Перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии. "А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - прокомментировал действия неизвестных градоначальник.

Напомним, бросание неугодных чиновников в мусорные баки было популярным в Украине в 2014-2015 годах и даже получило название "мусорной люстрации".

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году говорил, что такие действия недопустимы и назвал тех, кто бросает в мусорные баки депутатов, провокаторами.