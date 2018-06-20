Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова

Внутри здания неизвестные бросили дымовую шашку.

Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
Фото: newsroom.kh.ua

В среду, 20 июня, возле Харьковского горсовета бросили в мусорный бак заместителя вице-мэра города Андрея Руденко. Об этом сообщает с места событий корреспондент местного издания NewsRoom.

Молодые люди поймали чиновника с тыльной стороны мэрии - на улице Квитки-Основьяненко - когда он вышел из здания. В этот момент активисты, среди которых были представители "Национального корпуса", подкатили мусорный бак, взяли Руденко за руки и за ноги - и бросили внутрь.

После того, как заместитель Кернеса выбрался наружу, ему дали спокойно уйти.

Здание горсовета оцеплено полицией.Перед началом сессии в здании мэрии произошел конфликт, во время которого неизвестные бросили дымовую шашку.

После этого мэр Харькова Геннадий Кернес попросил закрыть двери, чтобы дым не попал в зал, и спросил депутатов о самочувствии. "А что милиция делает? Они шашки пронесли, бросают их, мебель швыряют", - прокомментировал действия неизвестных градоначальник.

Напомним, бросание неугодных чиновников в мусорные баки было популярным в Украине в 2014-2015 годах и даже получило название "мусорной люстрации".

Министр внутренних дел Арсен Аваков в 2015 году говорил, что такие действия недопустимы и назвал тех, кто бросает в мусорные баки депутатов, провокаторами.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
Военные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской областиВоенные продвинулись на 2 км вперед возле села Желобок Луганской области
Возле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маскеВозле Кабмина задержали вооруженного мужчину в бронежилете и маске
НАБУ закрыло дело против заместителя МатиосаНАБУ закрыло дело против заместителя Матиоса
Возле жилого дома и военкомата в Харькове обнаружили гранатыВозле жилого дома и военкомата в Харькове обнаружили гранаты
Возле Херсона заработал стрелковый полигон для полицейскихВозле Херсона заработал стрелковый полигон для полицейских
В Приднестровье возле украинской границы заметили роSSийскую военную техникуВ Приднестровье возле украинской границы заметили роSSийскую военную технику
Возле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в ВишневомВозле киевского суда протестовали против застройки парковой зоны в Вишневом
На Донбассе обнаружили около 100 танков оккупантов возле ЛуганскаНа Донбассе обнаружили около 100 танков оккупантов возле Луганска
Оккупанты обстреляли позиции пограничников возле КПВВ "Новотроицкое"Оккупанты обстреляли позиции пограничников возле КПВВ "Новотроицкое"
В Зализном возле Торецка из-за обстрела погиб ребенокВ Зализном возле Торецка из-за обстрела погиб ребенок
Последние новости
Подгружаем последние новости