Донецкую фильтровальную станцию закроют на ремонт
Временная остановка ДФС планируется 20 июня с 10:00 до 15:00.
Донецкая фильтровальная станция временно прекратит работу в связи с проведением ремонта. Об этом информирует военно-гражданская администрация города Авдеевки.
"20 июня с 10:00 до 15:00 планируется временная остановка ДФС в связи с проведением ремонтных работ. Возможно снижение давления подачи воды в дома города", - говорится в сообщении.
Вечером 6 июня из-за обстрела ДФС была в очередной раз обесточена. В результате без воды остались Авдеевка, Орловка, Ласточкино Ясиноватского района.
В МинВОТ заявляли, что Донецкая фильтровальная станция может остановить работу из-за обстрелов.
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19.06.2018 21:17