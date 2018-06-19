Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о ЗСТ

С официальным визитом в Израиле находится Павел Климкин.

Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о ЗСТ
Фото: mfa.gov.ua

Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о зоне свободной торговли, сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел по результатам заседания совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

"19 июня в Иерусалиме (Израиль) состоялось 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством министра иностранных дел Павла Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина", - говорится в сообщении.

В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.

Отмечается, что одним из главных итогов визита Павла Климкина стало согласование с высшим руководством государства Израиль на политическом уровне готовности соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти шесть лет.

Напомним, 18-19 июня глава украинского МИД Павел Климкин находится в Израиле с официальным визитом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска"Последними оттуда вышли 17 человек": В сети показали, во что оккупанты превратили аэропорт Луганска
Блок рекламы


Похожие новости
Украина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в РоSSииУкраина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в РоSSии
Украина настаивает на допуске омбудсмена ко всем политзаключенным в РоSSииУкраина настаивает на допуске омбудсмена ко всем политзаключенным в РоSSии
Украина прошла аудит Международной морской организацииУкраина прошла аудит Международной морской организации
Глава МИД Климкин 18-19 июня посетит ИзраильГлава МИД Климкин 18-19 июня посетит Израиль
Порошенко: Украина создает группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2"Порошенко: Украина создает группу в ЕС, чтобы остановить "Северный поток-2"
Reuters: РоSSия привела Черноморский флот в полную боевую готовностьReuters: РоSSия привела Черноморский флот в полную боевую готовность
Украина и еще 37 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению СенцоваУкраина и еще 37 стран призвали генсека ООН содействовать освобождению Сенцова
Украина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандалаУкраина смотрит и слушает Путина - Интер снова в центре скандала
В Альянсе нашли замену заседанию комиссии Украина-НАТОВ Альянсе нашли замену заседанию комиссии Украина-НАТО
Израильская полиция допросила НетаньяхуИзраильская полиция допросила Нетаньяху
Последние новости
Подгружаем последние новости