Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о ЗСТ

С официальным визитом в Израиле находится Павел Климкин.

Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о зоне свободной торговли, сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел по результатам заседания совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

"19 июня в Иерусалиме (Израиль) состоялось 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством министра иностранных дел Павла Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина", - говорится в сообщении.

В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.

Отмечается, что одним из главных итогов визита Павла Климкина стало согласование с высшим руководством государства Израиль на политическом уровне готовности соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти шесть лет.