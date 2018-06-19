Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о ЗСТ
С официальным визитом в Израиле находится Павел Климкин.
Украина и Израиль согласовали готовность соглашения о зоне свободной торговли, сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел по результатам заседания совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.
"19 июня в Иерусалиме (Израиль) состоялось 11-е заседание совместной украинско-израильской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества под сопредседательством министра иностранных дел Павла Климкина и министра по вопросам охраны окружающей среды, министра по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэва Элькина", - говорится в сообщении.
В ходе заседания стороны обсудили ряд вопросов совместной заинтересованности, в частности в сфере торговли и инвестиций, сельского хозяйства и управления водными ресурсами, энергетики и связи, стандартизации и туризма.
Отмечается, что одним из главных итогов визита Павла Климкина стало согласование с высшим руководством государства Израиль на политическом уровне готовности соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем, переговоры по которому длились почти шесть лет.
Напомним, 18-19 июня глава украинского МИД Павел Климкин находится в Израиле с официальным визитом.
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