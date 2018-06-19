МВФ приветствовал создание Антикоррупционного суда

Петр Порошенко и Кристин Лагард провели телефонный разговор.

МВФ приветствовал создание Антикоррупционного суда
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард приветствовала создание в Украине Высшего Антикоррупционного суда.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ по результатам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко.

"Меня очень вдохновляет принятие украинским парламентом Закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), что является важным шагом власти в борьбе против коррупции. Новый закон прокладывает путь к созданию независимого и сильного антикоррупционного суда, который вместе с существующими институтами (НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой) будет способствовать обеспечению подотчетности и справедливости, которых требует украинский народ от государственных факторов", - заявила Кристин Лагард.

Директор-распорядитель МВФ отметила лидерство Порошенко, благодаря которому был принят этот закон, и поздравила его намерения обеспечить начало работы суда уже до конца этого года.

"Мы договорились, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял поданный президентом дополнительный закон для того, чтобы формально образовать суд, а также поправки для возвращения условий того, что ВАКС будет рассматривать все дела, относящиеся к его юрисдикции, включая все апелляциями по соответствующих решениях судов первой инстанции, как это было предусмотрено в принятом в первом чтении проекте закона", - сообщила Лагард.

Президент Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард договорились тесно сотрудничать вместе с правительством с целью своевременной реализации этих и других действий, в частности тех, которые связаны с ценой на газ и бюджетом, которые имеют решающее значение для завершения ожидаемого пересмотра в рамках программы по поддержке Украины МВФ, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Рада попробует включить закон о создании ВАКС в повестку дня 21 июня.


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