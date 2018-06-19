В РоSSии считают состояние здоровье Кольченко удовлетворительным

Политзаключенный украинец, по мнению службы исполнения наказаний, не нуждается в лечении.

Состояние здоровья отбывающего наказание в РоSSии украинца Александра Кольченко не вызывает опасений у врачей, в стационарном лечении он не нуждается. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) РоSSии по Челябинской области.

В ГУФСИН сообщают, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено.

"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - сказано в сообщении.

Напомним, что Уполномоченный Верховной рады по правам человека в Украине Людмила Денисова до сих пор не получила от роSSийской стороны точной информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые объявили бессрочную голодовку. Более того, Мосгорсуд отозвал выданное ранее разрешение на посещение заключеного Романа Сущенко.

Ранее сегодня группа роSSийских деятелей культуры обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова. Сам Сенцов просить о помиловании отказывается.