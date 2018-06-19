Диалог и санкции для РФ: программа председательства Австрии в Евросоюзе

Австрия во время своего полугодового председательства в Евросоюзе стремится сохранять существующую политику ЕС в отношении РоSSии, одновременно укрепляя диалог с Москвой.

Об этом говорится в программе Австрийского председательства в Совете ЕС в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

«Кризис в Украине требует особого внимания. С учетом того, что РоSSия играет ключевую роль в стабильности и безопасности в Европе и в мире, целью Австрии будет продолжение продвижения отношений ЕС-РоSSия, которые базируются на определенных пяти руководящих принципах (политики ЕС в отношении РФ – ред.), а также укрепление диалога ЕС-РФ», — отмечается в программе Австрийского председательства.

При этом Австрия выступает за поддержание безопасности и процветания в регионе «Восточного партнерства».

Напомним, в марте 2016 года Совет ЕС по иностранным делам одобрил пять руководящих принципов в отношениях с Россией . Речь идет о полной имплементации Минских договоренностей; укреплении связей с соседними с РФ странами; изменении стойкости ЕС перед угрозами со стороны РФ; выборочном сотрудничестве с Россией по определенным вопросам, в частности противодействию терроризму; поддержке контактов между людьми.

Как известно, сейчас при власти в Австрии находится правительство в составе коалиции ультраправых националистов и консерваторов.

Партия Свободы, которая сейчас входит в правящую коалицию в Австрии, в декабре 2016 года подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с роSSийской партией «Справедливая РоSSия».