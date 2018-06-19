Мосгорсуд отозвал разрешения на визиты к Роману Сущенко

В документах на разрешения были "неправильно указаны должности" украинских представителей.

Мосгорсуд подтвердил отзыв разрешения на встречу в следственном изоляторе с осужденным украинским журналистом Романом Сущенко, выданного советнику украинского посольства в РФ Альберту Черниюку, уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой, а также двоим сотрудникам ее аппарата.

"Накануне суд по заявлению Черниюка, Денисовой и еще двоих лиц выдал им разрешение на встречу с осужденным Сущенко в ФКУ СИЗО-2 ("Лефортово"). Однако в тот же день разрешение было отозвано, поскольку заявители неправильно указали свои должности", - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает "Интерфакс-Украина".

Она уточнила, что, "если заявители устранят допущенное нарушение и вновь обратятся в суд, их заявление будет рассмотрено судьей в установленный законом срок".

О недопуске на встречу в СИЗО с Сущенко накануне сообщила Денисова. По ее словам, делегацию не пропустили в "Лефортово", переадресовав со всеми вопросами в Мосгорсуд.