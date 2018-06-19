Заседание по делу Крысина перенесли на 22 июня

Подозреваемый заявил, что плохо себя чувствует.

Во время заседания в Дарницком суде Киева , где слушается дело по похищению и пыткам участников Майдана, прокуратуре предоставили слово для зачтения обвинительного акта для фигуранта Юрия Крысина. Он перебил прокурора обратился в суд и попросил технический перерыв из-за "плохого самочувствия".

Об этом сообщает "Громадське".

"У меня вчера была температура под сорок. Я не говорил об этом, потому что не хотел срывать заседания. Но сейчас прошу перерыва", - сказал обвиняемый в суде.

Стороны дела не отрицали по технического перерыва. Из-за того, что зал суда была рассчитан до 15:00, заседание перенесли на 22 июня.

Ранее на сегодняшнем заседании Крысин объявил отвод прокурору Игорю Земскову, отметив, что человек имеет отношение к лицу из "Партии регионов", с которым в Крысина в свое время был конфликт. Прокурор Юлия Малашич отметила, что данное ходатайство не основывается на конкретных фактах, а является признаком злоупотребления Крысиным своими правами обвиняемого.

Прокурор Игорь Земсков, в свою очередь возразил, что имеет отношение к политической партии и отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, 13 июня Апелляционный суд отменил решение первой инстанции по делу Крысина и изменил приговор фигуранту на 5 лет заключения. Теперь Крысин в течение трех месяцев может подать кассационную жалобу.