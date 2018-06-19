Пашинский: законопроект о нацбезопасности согласован с ЕС и США

Комитет рекомендовал парламенту принять закон.

Пашинский: законопроект о нацбезопасности согласован с ЕС и США
Сергей Пашинский
Фото: http://nfront.org.ua

Текст законопроекта о национальной безопасности, который оборонный комитет рекомендовал парламенту поддержать во втором чтении и в целом, согласован с ЕС, США и соответствует стандартам НАТО. Об этом заявил на заседании председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, заместитель председателя фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

«Нам удалось достичь полного консенсуса по этому закону. Этот консенсус четко артикулирован с комиссией ЕС, партнерами США, и текст закона полностью соответствует стандартам НАТО», - заявил Пашинский.

Народный депутат подчеркнул, что над законом работали не только украинские депутаты и эксперты, но и представители НАТО Альянса и США и «только вражеская агентура может утверждать, что эти наработки - плохие».

«В результате, нам удалось достичь полного консенсуса в тексте этого закона. Все это четко артикулировано в совместном письме руководителей ЕС, США, НАТО и миссии ЕС в Украине», - заявил Пашинский.

Председатель комитета по нацбезопасности подчеркнул: все нормы четко согласованы с нормативами НАТО и отвечают «тем угрозам, которые сегодня стоят перед нами».

«Он фиксирует 3% на развитие ВСУ. Ко второму чтению было внесено 427 предложений и поправок к проекту закона, частично и редакционно учтены 116, отклонено 311», - рассказал нардеп, добавив, что во всех отклоненных правках «есть разумные и уместны вещи», однако просто одним законом все поле охватить не удастся.

«Оно будет дорабатываться, возможно, и в этом документе. Также мы будем делать новый закон об СБУ, национальной разведке или контроле над спецслужбами. Я уверен, что туда и будем имплементировать эти 311 поправок», - отметил Пашинский.

Председатель комитета по нацбезопасности также обратил внимание, что ВР в течение шести месяцев должна принять закон о специальном комитете контроля над спецслужбами.

«Я прошу обратить внимание на то, что мы - накануне саммита НАТО. Поэтому и призываю сделать все, чтобы Президент Украины там мог сказать, что государство и парламент выполнили свои обязательства перед НАТО в этой части», - подытожил Сергей Пашинский.


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