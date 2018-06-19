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Рада попробует включить закон о создании ВАКС в повестку дня 21 июня Сегодня в парламенте не набралось достаточного количества голосов. Фото: Анна Стешенко Верховная Рада не смогла включить в повестку дня сессии законопроект №8497 о создании Высшего антикоррупционного суда. Cоответствующее решение рейтинговым голосованием поддержали 202, 212 и 211 депутатов при минимально необходимых 226. После результатов рейтингового голосования председатель Рады Андрей Парубий не рискнул ставить данный вопрос на основное голосование и отметил, что предложит парламенту данное решение 21 июня. Ранее сегодня Президент Петр Порошенко внес законопроект в Раду как неотложный. Данный документ регламентирует деятельность суда, однако согласно Конституции Рада должна принять технический законопроект о создании суда, который вносится в парламент Президентом после консультаций с Высшим советом правосудия. Закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу 14 июня.

LB.ua

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