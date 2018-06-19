Двое военных ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано 28 обстрелов.

За прошедшие сутки, 18 июня, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 28 раз обстреливали украинских военных, в том числе шесть раз из тяжелого вооружения.

Двое бойцов получили ранения у Авдеевки и Опытного в результате обстрела из стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Противник открывал огонь у Новотошковского, вблизи Верхнеторецкого, в районе Старогнатовки, Чермалыка и Лебединского.

По данным разведки, в результате ответного огня уничтожена боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, пять боевиков получили ранения.

С полуночи вторника, 19 июня, враг четыре раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, 17 июня четверо украинских военных получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе.