Двое военных ранены за сутки на Донбассе
Зафиксировано 28 обстрелов.
За прошедшие сутки, 18 июня, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе 28 раз обстреливали украинских военных, в том числе шесть раз из тяжелого вооружения.
Двое бойцов получили ранения у Авдеевки и Опытного в результате обстрела из стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-центр Объединенных сил.
Противник открывал огонь у Новотошковского, вблизи Верхнеторецкого, в районе Старогнатовки, Чермалыка и Лебединского.
По данным разведки, в результате ответного огня уничтожена боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, пять боевиков получили ранения.
С полуночи вторника, 19 июня, враг четыре раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет.
Напомним, 17 июня четверо украинских военных получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе.
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