Под Радой пострадали восемь полицейских, двое протестующих задержаны (обновлено)

Обстановка возле здания парламента нормализовалась.

Фото: Павел Багмут/Укринформ

Обстановка возле здания Верховной Рады нормализовалась, но в ходе столкновений пострадали трое полицейских, также был задержан один из протестующих.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua со ссылкой на главу департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

"Согласно последней информации, в результате столкновений и потасовки под Верховной Радой пострадали два полицейских из Печерского РУВД", - сказал он.

В частности, один получил черепно-мозговую травму, второй пострадал от слезоточивого газа, который применил один из протестующих, который уже задержан и доставлен в Печерское отделение города Киева.

"Ему будет инкриминирована ст. 346. Уголовного кодекса (насилие в отношении представителя правоохранительных органов. На данный момент ситуация под парламентом полностью контролируется", - добавил он.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко уточнил в комментарии СМИ, что пострадали трое правоохранителей.

"Трое наших пострадали", - сказал он, отметив, что травмы у них не серьезные.

Под парламентом осталась часть протестующих. Входы охраняются несколькими кордонами правоохранителей в полной экипировке.

Обновление. Количество пострадавших полицейских в ходе столкновений увеличилось до восьми человек, сообщил на брифинге начальник киевской полиции Андрей Крищенко, передают "Українські новини".

"Восемь полицейских обратились за помощью, по гражданским информация от врачей: пока есть два с незначительными ссадинами. У полицейских также незначительные телесные повреждения", - сказал он.

По словам Крищенко, кроме ранее задержанного митингующего в отделение доставили еще одного участника митинга, который "дергал полицейских за снаряжение, пытался вытащить оружие".

На данный момент собираются доказательства в отношении второго задержанного.

Напомним, в ходе утреннего заседания под зданием Рады собрались шахтеры и "афганцы"с требованием отчета Кабинета министров и повышения пенсий. В ходе митинга одна из групп протестующих попыталась прорвать центральный вход, после чего произошли столкновения.

В итоге инициативная группа протестующих зашла в парламент для переговоров относительно законодательного урегулирования их требований.


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