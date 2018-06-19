Знаменитый украинский поэт умер после тяжелой болезни

В возрасте 81 года скончался украинский поэт, Герой Украины, общественный деятель и политик Иван Драч.

О его смерти сообщил в Фейсбуке украинский кинокритик и сценарист Сергей Трымбач, передает Час Пик.

"Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло," – написал он.

Причиной кончины писателя стала тяжелая болезнь.

Справка Википедии: Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. После окончания школы Иван Драч преподавал русский язык в школе. После службы в армии (1956—1958) окончил КГУ имени Т. Г. Шевченко (1962). Затем поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссёров при Госкино СССР в Москве (1962—1964). В это же время Иван Драч написал свои первые стихи, некоторые из них содержали критику советской власти.

После начала Перестройки Драч вновь начал вращаться в диссидентских кругах. Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими видными украинскими диссидентами Иван Драч создал в 1989 году Народный рух Украины (НРУ) — первую официальную украинскую антисоветскую организацию.