Знаменитый украинский поэт умер после тяжелой болезни
В возрасте 81 года скончался украинский поэт, Герой Украины, общественный деятель и политик Иван Драч.
О его смерти сообщил в Фейсбуке украинский кинокритик и сценарист Сергей Трымбач, передает Час Пик.
"Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако же произошло то, что произошло," – написал он.
Причиной кончины писателя стала тяжелая болезнь.
Справка Википедии: Иван Драч родился 17 октября 1936 года в селе Телиженцы Киевской области. После окончания школы Иван Драч преподавал русский язык в школе. После службы в армии (1956—1958) окончил КГУ имени Т. Г. Шевченко (1962). Затем поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссёров при Госкино СССР в Москве (1962—1964). В это же время Иван Драч написал свои первые стихи, некоторые из них содержали критику советской власти.
После начала Перестройки Драч вновь начал вращаться в диссидентских кругах. Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими видными украинскими диссидентами Иван Драч создал в 1989 году Народный рух Украины (НРУ) — первую официальную украинскую антисоветскую организацию.
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Политика
19.06.2018 13:00