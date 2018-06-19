Митингующие попытались прорваться в Раду (обновлено)

Инициативную группу пустили в здание для переговоров.

Входы и выходы в здание украинского парламента заблокированы из-за попытки митингующих прорвать охрану Верховной Рады.

Об этом LB.ua сообщил один из представителей охраны парламента.

"Входы заблокированы. Была попытка прорвать один из центральных входов", - сказал он.

Сегодня в ходе утреннего заседания под зданием Рады, на площади Конституции, собрались шахтеры и "афганцы"с требованием отчета Кабинета министров и повышения пенсий.

В ходе митинга одна из групп протестующих попыталась прорвать центральный вход. В результате произошли столкновения.

Фото: Анна Стешенко

К протестующим вышла первый вице-спикер Ирина Геращенко и нардепы.

Геращенко призвала протестующих соблюдать порядок и не нарушать закон. Она также предложила митингующим сформировать рабочую группу для переговоров в стенах парламента для выполнения их требований.

Обновление. Как сообщили "Интерфакс-Украина" в Главном управлении Национальной полиции в Киеве , в результате стычки есть пострадавшие, но их количество уточняется. Один из митингующих задержан и доставлен в райуправление.

По данным полиции, у здания парламента - 1,5 тысячи участников митинга и 500 правоохранителей.

Обновление. Группа протестующих от представителей афганцев и шахтёров зашла в парламент для переговоров с руководством ВР относительно законодательного урегулирования их требований, передает корреспондент LB.ua.

При этом под стенами Рады ситуация остаётся напряженной. Несколько тысяч протестующих находятся на площади Конституции.

В здании парламента появился глава УГО Валерий Гелетей, сообщивший прессе, что "приехал на место разобраться с инцидентом" (попыткой штурма одного из главных входов, - ред.). Также в Раде находится Глава департамента коммуникаций МВДАртем Шевченко, который заверил, что охрана парламента усилена.

"Система МВД работает. Мы призываем всех протестующих не нарушать закон и соблюдать общественный порядок. Сейчас все события, которые произошли под Радой, уточняются. Мы думаем, что напряжения дальше не будет", - сказал он.