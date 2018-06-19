Входы и выходы в Раду заблокированы из-за попытки митингующих прорвать охрану

Возле парламента митингуют шахтеры и "афганцы".

Входы и выходы в Раду заблокированы из-за попытки митингующих прорвать охрану
Фото: Анна Стешенко

Входы и выходы в здание украинского парламента заблокированы из-за попытки митингующих прорвать охрану Верховной Рады.

Об этом LB.ua сообщил один из представителей охраны парламента.

"Входы заблокированы. Была попытка прорвать один из центральных входов", - сказал он.

Сегодня в ходе утреннего заседания под зданием Рады, на площади Конституции, собрались шахтеры и "афганцы"с требованием отчета Кабинета министров и повышения пенсий.

В ходе митинга одна из групп протестующих попыталась прорвать центральный вход. В результате произошли произошли столкновения.

Фото: Анна Стешенко

К протестующим вышла первый вице-спикер Ирина Геращенко и нардепы.

Геращенко призвала протестующих соблюдать порядок и не нарушать закон. Она также предложила митингующим сформировать рабочую группу для переговоров в стенах парламента для выполнения их требований.

Напомним, 23 мая чернобыльцы перекрыли улицы в правительственном квартале Киева, требуя от Кабинета министров льгот.


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