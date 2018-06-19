Экс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегах

Подозреваемого в земельных махинациях арестовали с залогом 10 млн грн.

Экс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегах
Сергей Кулик
Фото: http://pravda-zatoki.com/

Правоохранители 15 июня задержали бывшего секретаря поселкового совета Затоки (курорт в Одесской области) Сергея Кулика. Он с мая 2016 года скрывался от следствия.

Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке, Кулика нашли на базе отдыха в Николаевской области, где он зарегистрировался как отдыхающий по документам родственника.

Киевский райсуд Одессы избрал Кулику меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 10 млн грн. Деньги пока не внесены.

В отношении Кулика открыто уголовное производство по ст.364 УК. Его подозревают в земельных махинациях вместе с главой Затокского поселкового совета Василием Звягинцевым и председателем местной земельной комиссии Богданом Шевчуком, из-за которых земельные участки территориальной громады общей площадью 3,1 га перешли в частные руки. Стоимость земли оценивается в 50 млн гривен.

Дело Звягинцева и Шевчука сейчас рассматривает суд.


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