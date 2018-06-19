Экс-секретаря поссовета Затоки задержали после двух лет в бегах
Подозреваемого в земельных махинациях арестовали с залогом 10 млн грн.
Правоохранители 15 июня задержали бывшего секретаря поселкового совета Затоки (курорт в Одесской области) Сергея Кулика. Он с мая 2016 года скрывался от следствия.
Как сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке, Кулика нашли на базе отдыха в Николаевской области, где он зарегистрировался как отдыхающий по документам родственника.
Киевский райсуд Одессы избрал Кулику меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 10 млн грн. Деньги пока не внесены.
В отношении Кулика открыто уголовное производство по ст.364 УК. Его подозревают в земельных махинациях вместе с главой Затокского поселкового совета Василием Звягинцевым и председателем местной земельной комиссии Богданом Шевчуком, из-за которых земельные участки территориальной громады общей площадью 3,1 га перешли в частные руки. Стоимость земли оценивается в 50 млн гривен.
Дело Звягинцева и Шевчука сейчас рассматривает суд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.06.2018 12:38