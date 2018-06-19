"Афганцы" устроили акцию протеста в правительственном квартале

Ветераны требуют таких же льгот, которые имеют другие участники боевых действий.

"Афганцы" устроили акцию протеста в правительственном квартале
Фото: twitter.com/alexrbchn/

В правительственном квартале в центре Киева несколько сотен ветеранов Афганской войны проводят акцию протеста.

Как сообщил оргкомитет акции, воины-афганцы требуют равных с другими участниками боевых действий льгот, а также ряда преференций.

Движение на улицах, где расположены здания органов законодательной и исполнительной власти, в частности - напротив Верховной Рады, осложнено.


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