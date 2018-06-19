Порошенко внес в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда
Глава государства определил документ как неотложный.
Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".
Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента, сообщается на сайте президента.
Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.
Напомним, закон "О Высшем антикоррупционном суде" вступил в силу 14 июня. Но этот документ не создает сам суд, он только определяет особенности избрания специализированных судей и формирование суда. Для фактического создания антикоррупционного суда президент должен подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект. Впрочем, этот документ должен содержать только одно предложение: "Создать Высший антикоррупционный суд с месторасположением в г. Киеве".
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