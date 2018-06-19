Порошенко внес в Раду законопроект о создании Антикоррупционного суда

Глава государства определил документ как неотложный.

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".

Глава государства определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента, сообщается на сайте президента.

Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов.