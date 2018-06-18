РоSSия обновляет ядерный бункер под Калининградом, - FAS
Работы по обновлению объекта начались в 2016 году.
Федерация американских ученых (FAS) утверждает, что под поселком Куликово Калининградской области происходит обновление роSSийского хранилища ядерного оружия.
Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 18 июня, передает Немецкая волна.
Ученые ссылаются на спутниковые снимки объекта. "У него есть все признаки типичных роSSийских хранилищ ядерного оружия", - заявил в интервью The Guardian эксперт FAS Ханс Кристенсен.
По его оценке, работы по обновлению объекта начались в 2016 году.
Russia upgrading nuclear weapons storage bunker in Kaliningrad. Story by— Hans Kristensen (@nukestrat)
@julianborgerin @guardian https://t.co/oX1m5l1UihMy original story with satellite photo analysis is here https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/H64ONhHR62 18 июня 2018 г.
Специалист добавил, что фотографии не доказывают, что в бункере находятся ядерные боеголовки, но служат доказательством того, что сам объект активен.
В FAS указывают также, что ранее в РоSSии аналогичным образом были обновлены и другие хранилища, в том числе на базе атомных подводных лодок на Камчатке.
Напомним, по результатам исследования Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), ядерный арсенал мира составляет 14 465 боеголовок.
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