РоSSия обновляет ядерный бункер под Калининградом, - FAS

Работы по обновлению объекта начались в 2016 году.

Федерация американских ученых (FAS) утверждает, что под поселком Куликово Калининградской области происходит обновление роSSийского хранилища ядерного оружия.

Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 18 июня, передает Немецкая волна.

Ученые ссылаются на спутниковые снимки объекта. "У него есть все признаки типичных роSSийских хранилищ ядерного оружия", - заявил в интервью The Guardian эксперт FAS Ханс Кристенсен.

По его оценке, работы по обновлению объекта начались в 2016 году.

Russia upgrading nuclear weapons storage bunker in Kaliningrad. Story by @julianborger in @guardian https://t.co/oX1m5l1Uih My original story with satellite photo analysis is here https://t.co/O5bmxihIW2 pic.twitter.com/H64ONhHR62

— Hans Kristensen (@nukestrat) 18 июня 2018 г.

Специалист добавил, что фотографии не доказывают, что в бункере находятся ядерные боеголовки, но служат доказательством того, что сам объект активен.

В FAS указывают также, что ранее в РоSSии аналогичным образом были обновлены и другие хранилища, в том числе на базе атомных подводных лодок на Камчатке.

Напомним, по результатам исследования Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), ядерный арсенал мира составляет 14 465 боеголовок.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeedНа саммите G7 Трамп рассказывал мировым лидерам почему Крым роSSийский, - BuzzFeed
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
РФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в УкраинеРФ отправила под суд участника блокады роSSийских фур в Украине
"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей"Наш долг - вернуть Киев и Скопье к каноническому порядку", - Патриарх Варфоломей
ВСУ уничтожили блиндажи с оккупантами: ВидеоВСУ уничтожили блиндажи с оккупантами: Видео
Блок рекламы


Похожие новости
Суд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" роSSиянинаСуд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" роSSиянина
РоSSия вливает большие деньги для внесения раздора в УкраинеРоSSия вливает большие деньги для внесения раздора в Украине
РоSSия срочно отозвала дипломата из УкраиныРоSSия срочно отозвала дипломата из Украины
Reuters: РоSSия привела Черноморский флот в полную боевую готовностьReuters: РоSSия привела Черноморский флот в полную боевую готовность
РоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИРоSSия разместила в ЦАР наемников из "ЧВК Вагнера", - СМИ
РоSSия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном мореРоSSия захватила до 90% рыболовецких ресурсов Украины в Черном море
Турчинов: РоSSия пытается посеять в Украине хаос и отчаяниеТурчинов: РоSSия пытается посеять в Украине хаос и отчаяние
Тымчук: РоSSия решила снизить активность боевых действий на Донбассе в период ЧМ-2018Тымчук: РоSSия решила снизить активность боевых действий на Донбассе в период ЧМ-2018
Тымчук: РоSSия ограничила въезд для жителей ОРДЛО на время ЧМ-2018Тымчук: РоSSия ограничила въезд для жителей ОРДЛО на время ЧМ-2018
РоSSия вменила Сущенко попытку выяснить, будет ли наступление на МариупольРоSSия вменила Сущенко попытку выяснить, будет ли наступление на Мариуполь
Последние новости
Подгружаем последние новости