Украина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в РоSSии
"Каждый час имеет решающее значение".
Посол Украины Юрий Клименко обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой обеспечить доступ врачей к содержащимся в РоSSии украинским политзаключенным.
Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
"Поскольку каждый час имеет решающее значение для находящихся в РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН с призывом найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей", - говорится в сообщении представительства в Twitter.
Клименко подчеркнул, что "миллионы украинских граждан в условиях роSSийской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье".Напомним, осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.
Кроме него, в тюрьмах в РоSSии и Крыму голодают также еще двое украинцев: Александр Шумков и Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти три месяца и находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских политических заключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.
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