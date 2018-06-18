Украина просит ООН обеспечить доступ врачей к политзаключенным в РоSSии

"Каждый час имеет решающее значение".

Посол Украины Юрий Клименко обратился к Организации Объединенных Наций с просьбой обеспечить доступ врачей к содержащимся в РоSSии украинским политзаключенным.

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"Поскольку каждый час имеет решающее значение для находящихся в РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН с призывом найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей", - говорится в сообщении представительства в Twitter .

Клименко подчеркнул, что "миллионы украинских граждан в условиях роSSийской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье".Напомним, осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в роSSийских тюрьмах.

Кроме него, в тюрьмах в РоSSии и Крыму голодают также еще двое украинцев: Александр Шумков и Владимир Балух, который голодает в крымском СИЗО почти три месяца и находится в критическом состоянии.