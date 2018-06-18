В МИД Германии сочли роSSийскую пропаганду вызовом всей Европе

"Наша общая задача - сохранить единство и веру в успех европейского проекта"

В МИД Германии сочли роSSийскую пропаганду вызовом всей Европе
Фото: intex-press.by

Правительству Украины следует активнее способствовать распространению информации о позитивных изменениях, происходящих в стране.

Об этом заявил государственный министр Министерства иностранных дел Германии Михаэль Рот на встрече с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В настоящее время имидж Украины в мире представлен не наилучшим образом, и влияние пропагандистской машины здесь очевидно. Конечно, в условиях войны крайне трудно быть успешным на разных фронтах, однако украинское правительство должно делать больше ради распространения информации о позитивных изменениях, которые происходят в Украине", - отметил государственный министр МИД ФРГ.

По его словам, роSSийская пропаганда - это вызов не только для Украины, а для всей Европы.

"Сегодня немало людей, как внутри ЕС, так и извне, не заинтересованных в сильной Европе, поэтому наша общая задача - сохранить единство и веру в успех европейского проекта", - заявил немецкий чиновник.

Как сообщалось, в роSSийских теленовостях из 10 новостей об Украине только одна позитивная.


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