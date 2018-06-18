В БПП хотят вызвать Коболева в Раду

Глава фракции БПП Артур Герасимов выступил за вызов главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, чтобы он рассказал о недавних решениях компании.

Такое заявление прозвучало в кулуарах ВРУ во время заседания согласительного совета, трансляцию вел телеканал « 112 Украина «.

«С учетом того большого общественного резонанса, который вызвали определенные действия руководства «Нафтогаза», мы поддерживаем инициативу, чтобы руководитель «Нафтогаза» был вызван в парламент, чтобы состоялась беседа, чтобы из первых уст мы услышали про эти все вещи и принимали решение», — сказал Артур Герасимов.

Ранее во время согласительного совета нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев выступил с таким требованием.