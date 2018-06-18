В БПП хотят вызвать Коболева в Раду

Андрей Коболев

Глава фракции БПП Артур Герасимов выступил за вызов главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, чтобы он рассказал о недавних решениях компании.

Такое заявление прозвучало в кулуарах ВРУ во время заседания согласительного совета, трансляцию вел телеканал «112 Украина«.

«С учетом того большого общественного резонанса, который вызвали определенные действия руководства «Нафтогаза», мы поддерживаем инициативу, чтобы руководитель «Нафтогаза» был вызван в парламент, чтобы состоялась беседа, чтобы из первых уст мы услышали про эти все вещи и принимали решение», — сказал Артур Герасимов.

Ранее во время согласительного совета нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев выступил с таким требованием.

«Мы видим, что творится в НАК «Нафтогаз», который устанавливает себе миллионные премии, когда мы со СМИ от Ильи Пономарева узнаем, что, оказывается, ведут переговоры Коболев с Соросом о продаже «Укргаздобычи», государственной компании. Думаю, надо немедленно вызвать Коболева в парламент. Пусть он свидетельствует перед парламентом, если не хочет президент отчета от Коболева; и узнать, за какую сумму он договорился продать Соросу «Укргаздобычу», — сказал Соболев.


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