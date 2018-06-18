В БПП хотят вызвать Коболева в Раду
Глава фракции БПП Артур Герасимов выступил за вызов главы НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, чтобы он рассказал о недавних решениях компании.
Такое заявление прозвучало в кулуарах ВРУ во время заседания согласительного совета, трансляцию вел телеканал «
«С учетом того большого общественного резонанса, который вызвали определенные действия руководства «Нафтогаза», мы поддерживаем инициативу, чтобы руководитель «Нафтогаза» был вызван в парламент, чтобы состоялась беседа, чтобы из первых уст мы услышали про эти все вещи и принимали решение», — сказал Артур Герасимов.
Ранее во время согласительного совета нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев выступил с таким требованием.
«Мы видим, что творится в НАК «Нафтогаз», который устанавливает себе миллионные премии, когда мы со СМИ от Ильи Пономарева узнаем, что, оказывается, ведут переговоры Коболев с Соросом о продаже «Укргаздобычи», государственной компании. Думаю, надо немедленно вызвать Коболева в парламент. Пусть он свидетельствует перед парламентом, если не хочет президент отчета от Коболева; и узнать, за какую сумму он договорился продать Соросу «Укргаздобычу», — сказал Соболев.
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