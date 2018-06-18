В Госпогранслужбе прокомментировали вероятность наступления РоSSии в Азовском море

Профессиональные моряки дают невысокую оценку успеха любой морской операции на Азове.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян прокомментировал сообщения о переброске Россией в район Азовского моря военной техники.

По данным СМИ , РоSSия перебросила в район Азова 6 артиллерийских катеров, 6-7 десантных кораблей и ракетные корветы.

В эфире 5 канала Слободян подчеркнул, что нужно понимать особенности Азовского моря, особенности техники, которую перебрасывают.

"Азовское море сложное для ведения морских (военных - ред.) операций, ведь оно неглубокое, там резко меняются течения. И, в принципе, профессиональные моряки дают невысокую оценку успеха любой морской операции на Азове. Учитывая то, что Азовское море небольшое по своему бассейну и его фактически контролируют техническими средствами слежения, возможные действия (наступательные - ред.) всегда можно предупредить", - заверил представитель Госпогранслужбы.

Он отметил, что РоSSия сейчас действует с позиции психологического давления.

"Ракетные крейсеры могут наносить удары с дальней дистанции - это первая позиция. Вторая позиция - это больше позиция психологического давления. Поэтому эту обстановку мы знаем, отслеживаем, совместные мероприятия отрабатываем со штабом Объединенных сил и в рамках сектора национальной безопасности и обороны", - сказал Олег Слободян.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов опасается провокаций в Азовском море со стороны РоSSии.