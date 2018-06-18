Порошенко призвал Европу помочь Украине в борьбе с коррупцией

Президент назвал своей целью победить коррупцию.

Порошенко призвал Европу помочь Украине в борьбе с коррупцией
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко призвал европейских партнеров помочь Украине в борьбе с коррупцией.

Об этом он написал в статье "Моя цель - победить коррупцию в Украине", посвященной принятию парламентом закона о создании Высшего антикоррупционного суда, опубликованной The Washington Post.

"После запуска суд начнет свою работу, помогая закрыть все имеющиеся коррупционные схемы, которые остались в Украине, и привлекая виновных лиц к ответственности. Однако система не будет полностью эффективной, если и наши европейские партнеры не сыграют свою позитивную роль в обеспечении высокого уровня проверки потоков капитала из Украины и не прекратят предоставлять убежище чиновникам и олигархам, которые стремятся уклониться от правосудия в украинских судах", - считает Порошенко.

Президент назвал назвал популистов внутренними врагами борьбы Украины с коррупцией.

"Как и их союзники в некоторых странах Европы, популисты Украины громко используют риторику борьбы с коррупцией, не будучи заинтересованными в решении этой проблемы. Они являются членами бывшей Партии регионов Виктора Януковича и антиреформистских олигархов. В конечном итоге, олигархи, которые живут в роскошной ссылке в Западной Европе, первыми смогут столкнуться с антикоррупционным судом", - отметил Порошенко.

Глава украинского государства убжден, что принятие закона об антикоррупционном суде - "это прорыв и изменение правил игры". Следующей задачей он видит быстрейшее обеспечение функционирования антикоррупционного суда, которое позволит зарубежным экспертам осуществлять надзор за открытым и прозрачным отбором профессиональных судей, а кандидаты пройдут тщательную проверку.

"Да, у нас впереди еще много работы, но приняв данный закон, мы продемонстрировали, что назад пути нет, есть лишь наши совместные и согласованные усилия для того, чтобы стать мирным, безопасным, свободным от коррупции союзником ЕС и НАТО в более сильной и объединенной Европе", - резюмировал Президент Украины.

Напомним, 14 мая закон об Антикоррупционном суде вступил в силу. Он должен начать работу после назначения не менее 35 судей.


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