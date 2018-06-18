Парубий пожаловался в ГПУ на прокурора Донского

КДКП открыла дисциплинарное производство.

Парубий пожаловался в ГПУ на прокурора Донского
Алексей Донской
Фото: Цензор.НЕТ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подал жалобу в генеральную прокуратуру Украины на прокурора Департамента специальных расследований ГПУ Алексея Донского из-за того, что тот назвал "ничтожным" закон об амнистии активистов Евромайдана.

Об этом сообщил журналист проекта расследований Bihus.info Даниил Мокрик.

Журналист напомнил, что в ходе рассмотрения дела активиста Майдана Ивана Бубенчика Донской заявил, что закон об амнистии активистов Революции - мертворожденный. "Этот закон - ничтожный", - пояснил Донской.

Парубий не понял юридического термина и подумал, что прокурор назвал закон жалким, никчемным. "Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде отмечает, что закон, одобренный украинским парламентом об амнистии, является ничтожным!", - заявил тогда спикер ВР.

По мнению Парубия, прокурор не должен давать политическую оценку, а "выполнять закон, который одобряет высший законодательный орган!"

"И вот теперь КДКП открыла дисциплинарное производство. Алексей Донской готовится предстать перед комиссией", - сообщил Мокрик.

Отметим, что Алексей Донской расследовал дело руководителя "титушек" Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Как сообщалось, Крысин получил 5 лет тюрьмы.


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