Парубий пожаловался в ГПУ на прокурора Донского
КДКП открыла дисциплинарное производство.
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подал жалобу в генеральную прокуратуру Украины на прокурора Департамента специальных расследований ГПУ Алексея Донского из-за того, что тот назвал "ничтожным" закон об амнистии активистов Евромайдана.
Об этом сообщил журналист проекта расследований Bihus.info Даниил Мокрик.
Журналист напомнил, что в ходе рассмотрения дела активиста Майдана Ивана Бубенчика Донской заявил, что закон об амнистии активистов Революции - мертворожденный. "Этот закон - ничтожный", - пояснил Донской.
Парубий не понял юридического термина и подумал, что прокурор назвал закон жалким, никчемным. "Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде отмечает, что закон, одобренный украинским парламентом об амнистии, является ничтожным!", - заявил тогда спикер ВР.
По мнению Парубия, прокурор не должен давать политическую оценку, а "выполнять закон, который одобряет высший законодательный орган!"
"И вот теперь КДКП открыла дисциплинарное производство. Алексей Донской готовится предстать перед комиссией", - сообщил Мокрик.
Отметим, что Алексей Донской расследовал дело руководителя "титушек" Юрия Крысина, обвиняемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. Как сообщалось, Крысин получил 5 лет тюрьмы.
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