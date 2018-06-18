Ельченко передал список украинских политзаключенных генсеку ООН Гутеррешу

Давление на РФ не будет прекращаться.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских политических заключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.

Об этом Ельченко сообщил в Twitter .

"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, отбывающего незаконное наказание в РФ . Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсекретарю ООН ", - написал посол Украины в ООН .

Ельченко подчеркнул, что представительство Украины в ООН делает все возможное для освобождения политзаключенных и не намерено прекращать давление на РоSSию.

Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ . Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН . Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на ?? не припинятиметься! — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 18 июня 2018 г.