Ельченко передал список украинских политзаключенных генсеку ООН Гутеррешу
Давление на РФ не будет прекращаться.
Фото: vnews.agency/
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал список украинских политических заключенных генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу.
Об этом Ельченко сообщил в Twitter.
"Имел трогательный телефонный разговор с Валентином Карпюком - братом политзаключенного Николая Карпюка, отбывающего незаконное наказание в РФ. Один из списка пленников Кремля, который мы только что передали генсекретарю ООН", - написал посол Украины в ООН.
Ельченко подчеркнул, что представительство Украины в ООН делает все возможное для освобождения политзаключенных и не намерено прекращать давление на РоSSию.
Мав зворушливу телефонну розмову з Валентином Карпюком-братом політв’язня Миколи Карпюка, що відбуває незаконне покарання в РФ. Один із списку бранців Кремля, який ми щойно передали Генсекретареві ООН. Робимо все можливе для його звільнення. Тиск на ?? не припинятиметься!
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