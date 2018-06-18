В Кыргызстане задержали экс-премьера по подозрению в коррупции

Жанторо Сатыбалдиев поплатился за аварию на ТЭЦ Бишкека.

Бывший премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев задержан по подозрению в коррупции.

Об этом сообщает киргизская редакция "Радио "Свобода" со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.

Сатыбалдиев задержан в рамках расследования дела по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Ему вменяются преступления, предусмотренные ст. 30 ч.6 (соучастие в преступлении) и ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР.

Как отмечается, Жанторо Сатыбалдиев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Сатыбалдиев занимал должность премьер-министра в 2012-2014 годах.

Работы по модернизации ТЭЦ Бишкека были начаты в апреле 2014 года и завершены в августе 2017 года. Потраченные на это $386 миллионов были взяты в кредит у "Экспортно-импортного банка" Китая. Работы по модернизации проводила китайская компания TBEA.

26 января 2018 года на ТЭЦ произошла авария, в результате которой жилые дома и социальные учреждения Бишкека остались без тепла почти в 30-градусный мороз. Для расследования причин аварии в правительстве была создана межведомственная, а в парламенте - депутатская комиссии.

Межведомственная комиссия в феврале 2018 года вынесла заключение, в котором было сказано, что причиной аварии стали "слабая подготовка руководителей энергетической отрасли к осенне-зимнему периоду и халатное отношение".

В рамках возбужденного Генпрокуратурой страны уголовного дела по аварии по подозрению в хищениях было задержано несколько чиновников от энергетической отрасли. Депутатская комиссия в своем заключении предложила дать правовую оценку руководителям, которые подписывали документы на получение кредита от Китая. Среди них бывшие главы правительства и министры – всего 30 фамилий.