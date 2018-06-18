Суд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" роSSиянина

Игоря Кимаковского освободили из-под стражи ровно месяц назад.

Суд вернул под стражу пойманного с удостоверением "снайпера ДНР" россиянина
Игорь Кимаковский
Фото: inforesist.org

Красноармейский суд 18 июня арестовал гражданина РФ Игоря Кимаковского, сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. РоSSиянин взят под стражу в зале суда.

Кимаковский - бывший преподаватель Санкт-Петербургского аграрного университета. Украинские пограничники задержали его в Березовом Донецкой области. На блокпосту обвиняемый предъявил им удостоверение "снайпера ДНР" на имя Артема Сергеева, при себе у него был пистолет Макарова. Личность Кимаковского пограничники установили после обыска в его автомобиле с роSSийскими номерами.

РоSSиянину инкриминируют несколько статей: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами; нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. По наиболее тяжким из них он может сесть на срок до 15 лет.

Напомним, о том, что 18 мая Красноармейский горрайонный суд Донецкой области освободил Кимаковского из-под стражи, информация в СМИ появилась 15 июня.

Согласно определению суда, обвиняемый предоставил договор об аренде квартиры в Селидово Донецкой области и рассказал, что его мать и брат являются гражданами Украины и живут в Одесской области.

"Также коллегия судей не может не согласиться с обвиняемым, что после его освобождения 15 декабря 2017 из-под стражи до 29.12.2017 года (даты повторного избрания меры пресечения) он не уклонился от явки в суд при первом же вызове, что действительно может указывать на его сознание в соблюдении возложенных на него обязанностей", - сказано в вердикте.

Судьи также учли состояние здоровья обвиняемого, а именно - наличие у него таких заболеваний как хронический панкреатит, хронический гастродуоденит, вегето-сосудистая дистония и вертеброгенная люмбоишиалгия.


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