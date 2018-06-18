В мариупольском кафе избили пограничников после просьбы о меню на украинском

Подполковнику Станиславу Кероду сломали челюсть, женщина-офицер получила сотрясение мозга.

В кафе Мариуполя охрана избила двух пограничников за просьбу предоставить меню на украинском языке. Подполковнику Станиславу Кероду сломали челюсть, еще один офицер ГПСУ, женщина, получила сотрясение мозга и многочисленные забои.

Об избиении Керода утром написала экс-замглавы Одесской облгосадминистрации Соломия Бобровская в фейсбуке.

"Это мой добрый и давний друг - Стас. Он подполковник Госпогранслужбы. 14 лет служит на восточных границах Украины. Потерял дом, когда началась война. Выводил из всех горячих точек Донецкой области своих собратьев. В прошлом году получил Орден Даниила Галицкого. Возглавляет пропускной пункт Сартана... Вчера в Мариуполе пришел вечером в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполь с коллегами - охрана завалила Стаса на пол и тупо сломала ему челюсть. Все из-за просьбы уважать клиентов и дать меню на УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ", - отметила она.

Вместе с тем, администратор Veterano Pizza Mariupol Богдан Чабан в комментарии под публикацией написал, что пограничники вели себя неадекватно.

"Молодые люди приехали в заведение, уже будучи хорошо выпившими. Да, попросили меню на украинском, да, его не оказалось в заведении. После этого они начали грубить персоналу, громко нецензурно выражаться. С ними общалась управляющая заведением на украинском языке, просила прекратить себя вести вызывающе и нарушать общественный порядок. Молодые люди не успокаивались, и их попросили покинуть заведение. Уже на улице молодые люди продолжали агрессивно вести себя по отношению к охране и после этого завязался конфликт. Надеюсь, представители заведения предоставят записи с камер в ближайшее время", - написал он.

Вечером в эфире "5 канала" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что кроме подполковника Кердана пострадала еще и женщина офицер.

"Пограничники вели себя абсолютно адекватно и никоим образом не провоцировали применение против них силы. Тем более - в такой агрессивной форме. В результате избиения пострадали двое пограничников, причем из них одна - женщина-офицер. У мужчины сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер пострадала больше всего. У нее сотрясение мозга, также многочисленные ушибы, поэтому сейчас решается вопрос о госпитализации их в Киев , в Центральный клинический госпиталь", - рассказал он.

Он также добавил, что личности нападавших пока неизвестны. Их пытается установить местная полиция.

"То, что просматривается на данный момент - это то, что в отношении пограничников была применена сила со стороны неизвестных лиц. И этот акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общественном заведении меню на украинском языке", - уточнил Слободян.