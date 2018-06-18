Климкин: Реализация "плана Авакова" по возвращению Донбасса невозможна из-за РоSSии

"РоSSии нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации Украины".

Реализация стратегии "малых шагов" по деоккупации Донбасса, которую предложил министр внутренних дел Арсен Аваков, пока невозможна из-за противодействия РоSSии.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я с Арсеном (Аваковым, - ред.) ее уже коротко обсуждал, поскольку, кроме дружеских контактов, мы также сидим рядом на заседании Кабмина. Считаю, что каждый имеет право предлагать идеи. Общественная дискуссия очень важна. Но мы должны понимать, что это должно быть комплексное видение того, что мы можем и что мы должны делать… Тактика малых шагов или средних, или любая другая - это важно. Роль полицейского компонента тоже важна, но ведь самое главное - начать деоккупацию. Сейчас РоSSия нам этого не дает", - сказал Климкин.

Он также отметил, что РоSSии нужны оккупированные территории для дестабилизации Украины.

"Все должны чётко понимать, что РоSSии, по определению, украинский Донбасс не нужен. РоSSии вообще не нужен Донбасс, а нужны оккупированные территории, чтобы использовать их для дестабилизации всей Украины, никак иначе", - подчеркнул Климкин.

"Шаги по реальной деоккупации возможны исключительно как результат скоординированного давления цивилизованного мира. И то, что я уже говорил: нам нужна чёткая стратегия, иначе РоSSия будет манипулировать дальнейшим процессом, создавая многочисленные ловушки", - резюмировал глава МИДа.

Напомним, в апреле Аваков изложил свой план по мирному возвращению Донбасса, согласно которому он предлагает вводить миротворцев на оккупированную территорию поэтапно. По убеждению главы МВД , деоккупация Донбасса должна быть полицейской операцией.

Глава стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош счел концепцию Авакова реалистичной.